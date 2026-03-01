田中熙巳さん日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表委員の田中熙巳さん（93）は1日、東京都内で取材に応じ、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「米国は国際法をどう考えているのか。めちゃくちゃにしてしまっている」と非難した。攻撃で子どもたちにも犠牲が出ているとの報道に触れ「米国はもはや『誰が非戦闘員か』という考えを持っていないのではないか。原爆はその典型だ。国際法の人道の問題が退廃してしまっ