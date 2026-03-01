「お水取り」の名で知られる仏教修行「修二会」の本行が1日、奈良市の東大寺二月堂で始まった。大仏開眼の752年から行われ、古都・奈良に春を呼ぶ風物詩。疫病や戦争でも途切れず続いてきたことから「不退の行法」と呼ばれ、今回で1275回目を数える。11人の僧侶が十一面観音菩薩に天下太平や五穀豊穣などを祈る。満行を迎える15日まで寺にこもり、板に身体を打ち付ける「五体投地」などの激しい修行を続ける。13日未明にはお