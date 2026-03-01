木村拓哉（53）が1日、都内で映画「教場Requiem」（中江功監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇し、“神対応”で観客を沸かせた。警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズのの最終章。2月28日までの公開9日間で観客動員92万人、興行収入は12・8億円を突破。100万人動員も目前という数字となった。木村は反響について「現場以外でもプライベートな時間を過ごしている時に、たまたま擦れ違った方が『教場行かせていただきまし