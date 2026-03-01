侍ジャパンの菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）が１日に京セラドームで行われた全体練習に参加。翌２日に先発が予定されている強化試合オリックス戦（京セラ）に向け、入念な調整を行った。いざ実戦へ。菊池は壁当てやランニングなどで汗を流すと、マウンド上の傾斜を確認。今季初登板にして大会前最後の対外試合となる同試合に向けて、着々と準備を整えた。久しぶりに京セラのマウンドを踏んだ菊池は「あそこのマウンドで投