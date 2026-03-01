好きな人のとなりにいるだけで不思議と気持ちはふわっとぬくもって、冬の空気さえ甘く感じたり...。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ「妄想デート」をお届けします。まるで恋人のような優衣の姿をたっぷりとご堪能あれ♡櫻井優衣と妄想デート世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、