将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負の第３局が１日、新潟・新潟市の新潟グランドホテルで行われた。先手の藤井が１２２手で敗れ、シリーズ１勝２敗でカド番となった。戦型は角換わりで、序盤は互角。中盤は攻め合いで藤井が優勢だったが、王手をした残り１０分を切ってから増田が逆転した。「何か手段がありそうかなと考えていたけど、見つけられなかったのは