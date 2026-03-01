ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」が、2日に開幕する。前節のG1江戸川大賞で優勝戦に進出（4着）したばかりの西岡顕心（24＝香川）が、近況上り調子の34号機をゲットした。前回使用者の市橋卓士はバランス型に仕上げて、最終日は1、2着で締めくくっている。「もらったままで乗って、いい感じですね。行き足や乗っている体感も良かったです。前節は江戸川とは思えないくらい乗りやすかったし、今