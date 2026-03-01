女優・小芝風花（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。実妹とのプライベートショットを公開した。小芝は「えっと、妹ちゃんです」と書き出し、妹との2ショットを投稿。「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」と報告し「頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております」。店名も明かしファンに向け「3月5日からオープンなのでご興味ありま