将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯5番勝負第3局は1日、新潟市で指され、挑戦者で後手の増田康宏八段が122手で藤井聡太棋王を破り、対戦成績を2勝1敗とし、タイトル奪取に王手をかけた。敗れた藤井棋王は後がなくなった。