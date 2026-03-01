最高指導者の殺害にいたったアメリカなどによるイラン攻撃。現地を取材している本岡英恵記者（NNN イルビド）に聞きます。◇◇◇こちら中東・ヨルダンです。ここから車で10分ほどでイスラエルという場所になります。イスラエルには、イランがいま集中攻撃を行っていますが、周りの国でも被害が増えていて緊張が広がっています。先ほど、ここに到着した際も、イランからのミサイルとみられる物体が上空を飛行しました。また