私はミナミ。病院から帰宅後、夫ジュンタが義母と話し合ってくれました。その結果、義母が家を出ることになり、同居解消が決まったと報告されました。最初は驚きましたが、実際に合鍵も回収されたようです。ジュンタが私と赤ちゃんを本気で守ると言ってくれたことで、私はようやく安心。数日後には義母の荷物もすべてなくなり、本当に同居が解消されたんだと実感できました。広々とした家で、ようやく安堵と新しい生活への希望を感