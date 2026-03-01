県内各地の公立高校で卒業式が行われる中、呉市の音戸高校では芸能人からのビデオレターがサプライズで上映されました。 音戸高校では２２人の卒業生が門出の日を迎えました。 「広島県立音戸高校の皆さんご卒業おめでとうございます」 音戸高校の卒業生にメッセージを送ったのは俳優の有村架純さんです。 有村さんのビデオレター「卒業は先生や仲間への感謝、この日まで見守ってくれた家族への想い、未来へ