1日午後6時ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震があり、鹿児島市などで最大震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと、1日午後6時ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震があり鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、南種子町で震度3を観測しました。震源の深さは130キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。また、これまでに被害の報告も入っ