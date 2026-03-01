第97回宮様スキー大会競技会 ラージヒルジャンプ競技（2026年3月1日北海道・大倉山ジャンプ競技場 ヒルサイズ＝HS137m K点＝123m ）2018年平昌冬季五輪代表の山元豪選手(ダイチ)が4位からの逆転で初優勝を飾りました。山元選手は１回目、134.5mとヒルサイズに迫る大ジャンプで2位につけると、逆転を狙った2回目は、125.0mとK点越えのジャンプを記録し、逆転で初優勝を飾りました。１月HBCカップ以来の優勝を果たし