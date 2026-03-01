＜ニュージーランドオープン最終日◇1日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞首位と5打差の5位から出た池村寛世は、6バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル17アンダーまで伸ばし、日本勢最上位の3位タイで4日間を終えた。【連続写真】改造中！池村寛世の新スイングこの日は夏のニュージーランドらしからぬ寒さと雨風に見舞われた。池村は1番でボギーを喫したが、粘り強くプレーを