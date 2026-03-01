「ものづくりのまち」長岡市の産業の魅力を子どもたちが体験できるイベントが1日に開かれ、県内およそ５０の企業や団体が参加しました。【参加した子どもは・・・】「ドリルとかこうやるんだよって教えてくれて、いろいろな体験ができて楽しかったです」子どもたちはお菓子作り、テレビリポーター体験など、ものを作る楽しさを感じていました。