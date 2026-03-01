イラン情勢を受け、石油などのエネルギー物資を輸送している海運に影響が出ています。【映像】ホルムズ海峡の様子日本郵船と商船三井は、イラン海軍が無線で「ホルムズ海峡の渡航をいかなる船舶も禁止する」とアナウンスしていることを確認しました。船舶を安全な海域で待機させるなどして情報を収集するとともに、安全を最優先して対応しているということです。現在までにすべての船や現地駐在員の安全を確認できているとして