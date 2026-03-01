巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。巨人の沖縄キャンプで打撃投手を務めたことを振り返り、大城卓三捕手（33）をいじり倒した。打撃投手が足りない特打の際、かつてともにプレーした李承菀（イ・スンヨプ）打撃コーチ（49）から「長野いけるか