2月28日午後4時30分ごろ、上越市安塚区の集落開発センターで、キャンドルで雪景色を照らすイベントの設営作業をしていた上越市安塚区の無職の男性（70）が地面に倒れているのが見つかりました。男性は上越市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。渡邉さんはセンター2階の窓付近で作業していたということで、警察は作業中に誤って窓から転落したとみて、当時の状況を調べています。