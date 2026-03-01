シリーズでお伝えする、「あのとき私は これから私は」熊本地震10年。あの時、大地が揺れて、農家も困難に直面しました。それでも、あきらめずに家族を支えた親の背中を、子どもたちは見ていました。菊を育て続けるある家族の10年です。その咲き姿が世界中から愛される洋ギクの「マム」。年間約65万本を生産するのは、甲佐町の作本浩志さん家族です。根を張り、美しい花を咲かせるまで、90日のサイクルを繰り返します。県内