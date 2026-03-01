新潟の地で、絶対王者に大きな試練が訪れた。将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日、新潟県新潟市の「新潟グランドホテル」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に122手で敗れた。この結果、シリーズ成績は藤井棋王の1勝2敗となり、タイトル4連覇に向けて後がないカド番に追い込まれることとなった。【映像】終盤で藤井棋王のグラフが大きく動いた瞬間