オートバイの世界選手権シリーズ第1戦、タイ・グランプリ（GP）は1日、タイのブリラムで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）は5位だった。マルコ・ベッツェッキ（イタリア、アプリリア）が優勝した。（共同）