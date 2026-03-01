ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は1日、第12Rで優勝戦が争われ、鎌倉涼（36＝大阪）が1周2マークで差し抜けて逆転で優勝。史上初となる女子プレミアムG1の3連続優勝を達成した。優勝賞金1300万円とともに、プレミアムG1「ボートレースバトルチャンピオントーナメント」（来年1月28〜31日、三国）、SG「ボートレースクラシック」（同年3月23〜28日、からつ）の優先出場権を獲得した。1号艇の