１日に開催された「東京マラソン２０２６」（読売新聞社など共催）。千葉県流山市の会社員、土田貴彦さん（５９）は、１００回目のフルマラソン完走を果たした。３０歳代で患った胃がんの寛解後、健康のため始めたランニング。３月末が誕生日で、「６０歳を迎える前に『１００回目』に間に合った。こつこつ続ければ、挑戦は達成できると見せられた」と喜んだ。３３歳の時、定期健診で胃がんが見つかった。ステージ２と診断され