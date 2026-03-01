韓国の李在明大統領は日本統治時代の独立運動の記念式典で、日本との良好な関係継続を訴えました。【映像】独立運動の記念式典の様子就任後初めてとなった1日の式典で李大統領は「厳しい国際情勢に直面している今こそ、日韓両国が現実に対応し、未来をともに切り開いていくべき」と述べ、関係強化の継続を訴えました。日本政府に対しては「両国が真の理解と共感を基にした仲睦まじい新世界を開くため、引き続きの呼応を期待