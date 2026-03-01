鶴見警察署神奈川県警鶴見署は１日、公務執行妨害と傷害の疑いで、横浜市鶴見区下末吉１丁目、同市交通局職員の男（３６）を逮捕した。逮捕容疑は同日午前０時半ごろ、同区馬場４丁目の路上で、男を搬送しようとした救急隊員の左頰を引っかくなどして軽傷を負わせ、公務の執行を妨害した、としている。署によると、男は「全く覚えていない」と供述している。男は知人宅で飲酒し、酔って気を失ったため知人が１１９番通