若手漫才師の登竜門「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、大阪市の読売テレビで行われ、結成6年目のお笑いコンビ、ぐろう（家村涼太＝28、高松巧＝29）が優勝した。1本目に「EXILEの棚卸し」というネタを披露し、459点を獲得。1位で突破すると、シカノシンプとの最終決戦では「表札」ネタで勝負。審査員5人中4人の支持を獲得し、賞金100万を手にした。この大会では24年から3年連続でファイナリスト。高松は「3年かかった。優勝した