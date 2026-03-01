侍ジャパンの菅野智之投手（３６）が１日に京セラドームで行われた全体練習に参加。登板予定となっている２日の強化試合・オリックス戦（京セラ）に向けて意気込んだ。いよいよ菅野の凱旋登板が実現する。メジャー挑戦１年目となった昨季はオリオールズで３０試合に登板し１０勝１０敗の防御率４・６４と奮闘。今季は新天地・ロッキーズでの活躍が注目される右腕は、侍ジャパンでも先発ローテの柱として首脳陣から大きな期待を