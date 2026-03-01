ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）と同級１位で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）による挑戦者決定戦（４月１１日、東京・両国国技館）に注目が集まる中、元王者が勝負の行方を占った。元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏は、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」で注目対決に言及。「マジでやるんです