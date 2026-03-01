野球の日本代表・侍ジャパンは１日、大阪・京セラドームで指名練習を行い、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が合流。初日からさっそくフリー打撃に参加するなど、精力的に汗を流した。フリー打撃は最初はコンタクト重視のスイングしながら、徐々に強度を上げ、京セラドームへの右翼５階席にぶち込む特大弾を放つなど、長距離砲としてのパワーを披露。本人も「明日の試合に出る予定ですし、３月６日に初戦がある。やれ