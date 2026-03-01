この春、閉校する鹿屋市の鶴峰小学校できょう1日、記念式典が開かれました。 鶴峰小学校の閉校記念式典には、在校生や地域住民などおよそ150人が参加しました。 多いときはおよそ600人の児童がいましたが、少子化で現在は9人に減少。来年度から近隣の吾平小学校へ統合され147年の歴史に幕を下ろします。 田中かおり校長から鹿屋市教育委員会の中野健作教育長へ校旗が返納されたあと、閉校記念碑の除幕式がありました。 （鶴峰