鹿児島県薩摩川内市東郷町の藤川天神できょう1日、「臥龍梅まつり」が開かれました。 このうち55本は幹や枝が地をはう龍の姿に見えることから「臥龍梅」と呼ばれ、国の天然記念物に指定されています。 きょう1日は「臥龍梅まつり」が開かれ、ステージショーが開かれるなど多くの来場者でにぎわっていました。 （鹿児島市から）「写真映えがすごい」 （南九州市から）「車から降りたらすごく（梅の）においがきて、