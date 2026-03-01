平安時代の宮中行事を再現した神事「曲水の宴」が1日、福岡県太宰府市の太宰府天満宮で行われました。「曲水の宴」は、庭園の水路を流れる杯が自分の前を通りすぎるまでに和歌を詠み、その出来栄えを競う平安時代の貴族の遊びを再現した神事です。太宰府天満宮では毎年この時期に行われていて、福岡親善大使など12人が、十二単や衣冠束帯などの平安装束に身を包み、詠んだ和歌を短冊にしたためました。天気にも恵まれ、境内の梅の