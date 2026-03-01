1日、県内で建物火災が相次ぎ、長野市では県営住宅の一室を焼き、住人の19歳の男性が死亡しました。1日午前6時前、下伊那郡泰阜村の住宅で「建物が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。この火事で木造2階建て住宅など合わせて4棟を全焼しました。57歳の男性がやけどをしましたが、軽傷とみられています。一方、1日正午前、長野市徳間の県営住宅の一室から火が出ているのを近所の人が見つけて消防に通報しました。住