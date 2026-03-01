◆オープン戦中日９―２ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）３年連続４度目の開幕投手に決定しているＤｅＮＡの東克樹投手が実戦初登板。初回に４番・細川に２ランを浴びるなど２回３２球を投げ、４安打２失点だった。「まずはゲームの感覚を戻すことを意識してマウンドに立った」という左腕。「普段の組み立てではないこともやってみた」と、山本祐大捕手との話し合いで様々な試行錯誤にも取り組んだ初実戦を「かなりやりた