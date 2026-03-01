侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手が１日、京セラドームの練習でドジャース・大谷翔平投手のバットを借りてフリー打撃を行う一幕があった。「翔平に借りました。振りやすいですね」と明かすと、「みんな気になるんでしょうし。僕も気になっていましたし。あんな（大谷の）飛距離はバットのおかげかなと思ったら、違いました」と苦笑いし、報道陣の笑いを誘った。大谷や吉田らと打撃の話をする姿も目立った。「いろん