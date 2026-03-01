石川県輪島市長選で無投票での再選が決まった坂口茂氏（右から2人目）＝1日午後、輪島市2024年の能登半島地震や豪雨で被災した石川県輪島市で1日、任期満了に伴う市長選が告示され、無投票で無所属現職の坂口茂氏（69）の再選が決まった。地震後初の市長選で、他に立候補の届け出がなかった。坂口氏は「震災前よりもっと豊かで魅力的で、安心して暮らせる輪島をしっかりとつくっていきたい」と抱負を述べた。1日で地震発生から