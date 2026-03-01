関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、同局で開催され、3年連続出場の「ぐろう」が3度目の正直で悲願の優勝。賞金100万円を手にし、「マジでよかったー！」「ほんとにお世話になりました」と声を上げた。し烈な予選を勝ち抜かないと決定戦に進めない過酷な大会で知られる。大会終了後にTverで生配信された「反省会」では、そんな大変な戦いから「やっと卒業できる」と2人は