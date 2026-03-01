3月1日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第22節が行われ、神戸ストークスが120－114で横浜エクセレンスに勝利。西地区首位を独走する神戸が、3大会ぶり5度目となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出を決めた。 神戸は第1クォーターから内外で効率よく得点を決めて33－23とリードを奪取。B2得点ランキング1位に君