SCANDALのRINAが、ソロプロジェクト“Phonia”を始動。1stシングル「swan」を3月25日に配信リリースする。 （関連：SCANDAL、にしな、のん、日比谷野音でそれぞれの“強さ”を見せた一夜『Women In Music vol.1』レポート） RINAはソロプロジェクトについて「バンドが20周年を迎える節目の年に、また新たな気持ちでマイペースに物作りができるもうひとつの世界を持ってみようと思い、ソロプロジェクトを