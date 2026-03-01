水戸ホーリーホックは３月１日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節で川崎フロンターレと敵地で対戦。２−２で突入したPK戦に２−４で敗れた。水戸は前半に加藤千尋の２ゴールでリードする理想的な展開を見せた。しかし、試合終盤に痛恨の２失点を喫して追いつかれ、勝負はPK戦へ。そのPK戦に敗れ、連勝とはならなかった。試合後、樹森大介監督はフラッシュインタビューで、こう試合を振り返った。「目標にしてい