オランダのNECに所属する22歳のMF佐野航大は今冬、同リーグの超名門アヤックスから正式なオファーが届いたものの、クラブが拒否したために移籍が実現しなかった。その舞台裏をNECのウィルコ・ファン・シャイクCEOが振り返った。現地メディア『VOETBAL FLITSEN』が伝えている。「もちろん、それはAZ戦の後から始まった」佐野がスーパーゴールを決めた１月31日のAZ戦後に、アヤックスが獲得を希望しているという情報が届いた。