川崎フロンターレは３月１日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節で水戸ホーリーホックとホームで対戦。２−２で突入したPK戦を４−２で制し、勝利を収めた。川崎は前半に２失点を喫する苦しい展開。しかし、終盤の84分にエリソンがPKで１点を返すと、90＋３分にキャプテンの脇坂泰斗が劇的な同点ゴールを決めた。試合後のフラッシュインタビューで脇坂は「PK戦での勝利だったので、自分たちが望んでいた勝点３で