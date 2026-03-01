日高の浦河町では、あさってのひなまつりを前に、神社の階段にひな人形が並べられました。１０１段の階段をひな壇に見立て飾られたひな人形。浦河町の神社では、ひな祭りをまえに町民から寄付されたひな人形７００体が並べられました。（飾るのを手伝った子ども）「すごいと思う」（飾るのを手伝った子ども）「きれいだし初めて配置やったけど難しかった」子どもたちは一足早い桃の節句を楽しんでいました。