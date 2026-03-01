三笠市内のトンネルで乗用車が対向車線のワンボックスカーに衝突する事故があり、男女１１人が病院に搬送されました。事故があったのは、三笠市西桂沢の白亜トンネルです。午後２時すぎ、目撃者から「車と車の事故です」という通報が警察にありました。警察によりますと、乗用車が対向車線にはみ出しワンボックスカーと衝突したということです。この事故で外国籍を含む男女１１人が病院に搬送され、このうち高齢の男性