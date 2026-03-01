【北京共同】在中国日本大使館は1日、北京市の大使館内で福井、沖縄両県と共催の「親子恐竜イベント」を開いた。日中関係が冷え込む中、中国の小学生と保護者を対象とし、約140人が参加。福井、沖縄の恐竜に関係する観光地をPRした。福井県上海事務所が県立恐竜博物館を紹介し、沖縄県北京事務所は恐竜のアトラクションがあるテーマパーク「JUNGLIAOKINAWA（ジャングリア沖縄）」の魅力をアピールした。恐竜のプラモデル作り