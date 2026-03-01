あすの天気西から天気が下り坂に低気圧や前線が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。九州では昼前から雨となり、夕方以降は四国や中国地方、近畿にも雨の範囲が広がりそうです。夜は西日本の広い範囲で雨となり、九州南部を中心に雨脚の強まる所もある見込みです。東日本も雲が広がりやすく、東海でも夜遅くなると雨の降りだす所があるでしょう。沖縄は断続的に雨となり、午後は激しく降る所もありそうです。【写真