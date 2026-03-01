【ワシントン＝阿部真司】米軍によるイランへの攻撃について、トランプ米政権はイランの「差し迫った脅威」があったと主張するが、法的根拠が乏しいとの批判が上がっている。トランプ大統領の国際法軽視の姿勢が鮮明になっている。国連憲章は原則として武力行使を禁じているが、例外的に、武力攻撃を受けた場合の自衛権の行使を認めている。差し迫った脅威があれば一定の条件下で、攻撃を受ける前に自衛権を行使できるとされる