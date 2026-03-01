ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、りくりゅうペアの解説が「神解説」などと話題を集めた高橋成美さん（３４）が１日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」にＶＴＲ出演。得意な語学を披露し、驚かせた。高橋さんは１３年から木原とペアを組み、１４年ソチ五輪に出場した。幼少期を中国で過ごし、インターナショナルスクールに通った帰国子女で、特に英語と中国語が得意。進学校である渋谷教