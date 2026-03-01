【横浜―栃木日光】第２ピリオド、敵陣に攻め込む横浜・杉本＝コーセー新横浜スケートセンターアイスホッケーのアジアリーグは１日、コーセー新横浜スケートセンターなどで行われ、５位が確定している横浜グリッツは栃木日光アイスバックスとのホーム最終戦に４─６で敗れた。横浜は第１ピリオドに４点先行される苦しい展開。第２ピリオド以降、ＦＷ杉本華唯の２得点やＤＦ三浦大輝、ＦＷ鈴木ロイのゴールで詰め寄るも及ばなか